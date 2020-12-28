Татарова за грати, а Венедіктову у відставку вимагають на протесті в Києві, фото — Фейсбук РОК

https://racurs.ua/ua/n148350-tatarova-za-graty-a-venediktovu-u-vidstavku-vymagaut-na-protesti-v-kyievi-translyaciya.html

Ракурс

На акції протесту у Києві під Антикорупційним судом і Офісом президента вимагають відправити у відставку генпрокурора Ірину Венедіктову, а заступника голови ОПУ Олега Татарова — арештувати.

Активісти зібралися 28 грудня під Вищим антикорупційним судом, аби домогтися справедливого покарання для Татарова. Після цього активісти вирушать на Банкову до Офісу президента з вимогою відставки генерального прокурора України Венедіктової.

Детективи НАБУ підозрюють Татарова у причетності до розкрадання 81 млн грн на квартирах для Національної гвардії.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід, однак в ніч з 23 на 24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. НАБУ заявило про безпрецедентне втручання ГПУ у свою роботу.