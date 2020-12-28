Під час пожежі у США семирічний хлопчик врятував свою молодшу сестру. Фото: vesti

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Під час пожежі у місті Нью-Тейзвелл (штат Теннессі) семирічний хлопчик Елі Девідсон стрибнув у вікно до кімнати своєї молодшої сестри та врятував її.

Батьки встигли схопити дворічного сина Елайджа, а кімната Елі була оточена вогнем, повідомляє CNN.

Дим і вогонь були настільки густими, що я ніяк не міг дістатися до неї. Ми вийшли на вулицю, щоб підібратися до кімнати з вікна, але мені не було на що стати, щоб дотягнутися до нього. Тому я підняв Елі, який заліз у вікно і зміг схопити її з ліжечка, — розповів батько.

Хлопчик розповів, що йому було страшно лізти у вікно, але він боявся за життя сестри.

Я думав, що не зможу цього зробити, але потім сказав: «Я тримаю її, тату», — розповів Елі.

Коли прибули пожежники, від будинку вже нічого не залишилося.

Зараз у родині є троє дітей із дитбудинків, загалом сім’я виховала 34 дитини.

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