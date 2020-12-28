Во время пожара в США семилетний мальчик спас свою младшую сестру. Фото: vesti

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Во время пожара в городе Нью-Тазуэлл (штат Теннесси) семилетний мальчик Эли Дэвидсон прыгнул в окно в комнату своей младшей сестры и спас ее.

Родители успели схватить двухлетнего сына Элайджа, а комната Эли была охвачена огнем, сообщает CNN.

Дым и огонь были настолько густыми, что я никак не мог добраться до нее. Мы вышли на улицу, чтобы забраться в комнату через окно, но мне не на что было стать, чтобы дотянуться до него. Поэтому я поднял Эли, который залез в окно и смог схватить ее из кроватки, — рассказал отец.

Мальчик рассказал, что ему было страшно лезть в окно, но он боялся за жизнь сестры.

Я думал, что не смогу этого сделать, но потом сказал: «Я держу ее, папа», — рассказал Эли.

Когда прибыли пожарные, от дома уже ничего не осталось.

Сейчас в семье есть трое детей из детских домов, в общем семья воспитала 34 ребенка.

Напомним, охранник супермаркета в Харькове спас жизнь девушке, которая потеряла сознание в супермаркете. Он не растерялся, и начал делать непрямой массаж сердца посетительнице, после чего ее передали медикам.