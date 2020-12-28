В Минздраве признали замедление тестирования на коронавирус, фото — Вгороде

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В Украине фиксируют значительное снижение количества обращений о проведении тестирования на коронавирусную болезнь.

За минувшие сутки в лаборатории МОЗ поступило лишь около 4 тыс. образцов. В то же время министерство существенно увеличило мощности по диагностике COVID-19 и расширило перечень лиц, которым необходимо проводить тестирование.

Об этом на брифинге 28 декабря сообщил глава министерства Максим Степанов.

Он рассказал, что количество образцов, которые доставляют в лаборатории Минздрава, все же снизилось и министр поручил «провести соответствующий селектор», чтобы выявить причину такого явления.

Мы уже расширили категории людей, которые нужно тестировать. Это не только с признаками коронавирусной болезни, это люди с респираторными заболеваниями, люди, имевшие контакты с близким человеком, — заявил Степанов.

Министр рассказал, что за прошедшую неделю обнаружили 59 тыс. 381 случай COVID-19. На позапрошлой неделе — 70 тыс. 327. Методом ПЦР на прошлой неделе сделали 203 тыс. 954 тестов, а на позапрошлой — 250 тыс. 417. В течение прошлой недели также сделали 58 тыс. 663 тестов на антиген. На позапрошлой неделе — 34 тыс. 58.