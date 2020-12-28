В МОЗ визнали гальмування тестування на коронавірус

В МОЗ визнали зменшення тестування на коронавірус, фото — Вгороде

https://racurs.ua/ua/n148353-v-moz-vyznaly-galmuvannya-testuvannya-na-koronavirus.html

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В Україні фіксується значне зниження кількості звернень щодо проведення тестування на коронавірусну хворобу.

За минулу добу до лабораторій МОЗ надійшло лише приблизно 4 тис. зразків. Водночас міністерство суттєво збільшило потужності з діагностики COVID-19 та розширило перелік осіб, яким необхідно проводити тестування.

Про це на брифінгу 28 грудня повідомив очільник міністерства Максим Степанов.

Він розповів, що кількість зразків, які доставляють в лабораторії МОЗ, таки знизилася і міністр доручив «провести відповідний селектор», аби виявити причину такого явища.

Ми вже розширили категорії осіб, які треба тестувати. Це не тільки з ознаками коронавірусної хвороби, це люди з респіраторними захворюваннями, люди, які мали контакти з близькою людиною, — заявив Степанов.

Міністр розповів, що за минулий тиждень виявили 59 тис. 381 випадок COVID-19. Позаминулого тижня — 70 тис. 327. Методом ПЛР минулого тижня зробили 203 тис. 954 тестів, а позаминулого — 250 тис. 417. Упродовж минулого тижня також зробили 58 тис. 663 тестів на антиген. Позаминулого тижня — 34 тис. 58.