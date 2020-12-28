Олександр Тупицький, фото: прес-служба КСУ

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Олександр Тупицький, голова Конституційного суду України, не прийшов сьогодні, 28 грудня, до Офісу генпрокурора на процесуальні дії.

У зв’язку з цим складене сьогодні повідомлення про підозру йому відправили поштою, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Тупицький повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, проте не надав документи, котрі це підтверджують.

Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення надсилається поштою того самого дня, — зазначають у відомстві.

В прокуратурі зазначають, що з часу відправки підозри Тупицький вважається підозрюваним.

Тупицькому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 384 (завідомо неправдиві показання) і ст. 386 (примушування свідка до відмови від дачі показань, а також до давання завідомо неправдивих показань і підкуп свідка з тією ж метою) Кримінального кодексу.

За даними слідства, він у 2018 році, займаючи посаду заступника голови КСУ, з корисливих мотивів в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду вчинив вплив на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, для того, щоб він відмовився від дачі показань або надав неправдиві показання, — зазначили в Офісі генпрокурора.



Також в Офісі генпрокурора повідомили, що направили президентові України Володимирові Зеленському клопотання щодо відсторонення Тупицького з посади судді на два місяці.

Нагадаємо, Тупицького до Офісу генпрокурора викликали, щоб вручити йому підозру.