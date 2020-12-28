Александр Тупицкий, фото: пресс-служба КСУ

https://racurs.ua/n148351-glava-ksu-ne-prishel-v-prokuraturu-podozrenie-emu-otpravili-po-pochte-detali.html

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Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины, не пришел сегодня, 28 декабря, в Офис генпрокурора на процессуальные действия.

В связи с этим составленное сегодня сообщение о подозрении ему отправили по почте, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы, которые это подтверждают.

Сообщение о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день, — отмечают в ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что со времени отправки подозрения Тупицкий считается подозреваемым.

Тупицкому инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 384 (заведомо ложные показания) и ст. 386 (принуждение свидетеля к отказу от дачи показаний, а также к даче заведомо ложных показаний и подкуп свидетеля с той же целью) Уголовного кодекса.

По данным следствия, он в 2018 году, занимая должность заместителя главы КСУ, из корыстных побуждений в личных интересах и интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда совершил влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, для того, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил ложные показания, — отметили в Офисе генпрокурора.



Также в Офисе генпрокурора сообщили, что направили президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство относительно отстранения Тупицкого с должности судьи на два месяца.

Напомним, Тупицкого в Офис генпрокурора вызвали, чтобы вручить ему подозрение.