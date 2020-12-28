В образцах с астероида Рюгу обнаружили искусственный объект, фото: DLR German Aerospace Center

https://racurs.ua/n148349-obekt-iskusstvennogo-proishojdeniya-privez-s-asteroida-yaponskiy-zond-foto.html

Ракурс

Космический зонд миссии «Хаябуса-2», который исследовал астероид Рюгу, недавно доставил к Земле образцы пород этого небесного тела.

После открытия одной из камер с образцами ученые обнаружили в ней объект вероятно искусственного происхождения. Об этом сообщает Японское космическое агентство (JAXA).

Отмечается, что образцы, которые попали в эту камеру, вероятно, являются подземным материалом, выброшенным в результате создания зондом на астероиде искусственного кратера.

Поэтому ученые считают, что обнаруженный объект искусственного происхождения является алюминием, который, вероятно, надломился с одно из элементов зонда во время этого процесса.

Астероид Рюгу расположен в 300 млн км от Земли. Миссия к нему отправилась в 2014 году, а 5 декабря этого года зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю две капсулы с образцами пород астероида. Сейчас их исследуют ученые.