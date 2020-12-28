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Ракурс
В образцах с астероида Рюгу обнаружили искусственный объект, фото: DLR German Aerospace Center

Объект искусственного происхождения привез с астероида японский зонд (ФОТО)

28 дек 2020, 11:34
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Космический зонд миссии «Хаябуса-2», который исследовал астероид Рюгу, недавно доставил к Земле образцы пород этого небесного тела.

После открытия одной из камер с образцами ученые обнаружили в ней объект вероятно искусственного происхождения. Об этом сообщает Японское космическое агентство (JAXA).

В образцах с астероида Рюгу обнаружили искусственный объект, фото: JAXA

Отмечается, что образцы, которые попали в эту камеру, вероятно, являются подземным материалом, выброшенным в результате создания зондом на астероиде искусственного кратера.


Поэтому ученые считают, что обнаруженный объект искусственного происхождения является алюминием, который, вероятно, надломился с одно из элементов зонда во время этого процесса.

Астероид Рюгу расположен в 300 млн км от Земли. Миссия к нему отправилась в 2014 году, а 5 декабря этого года зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю две капсулы с образцами пород астероида. Сейчас их исследуют ученые.

Источник: Ракурс


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