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Эпидемия коронавируса. Фото: фото: pravda.com

Кто не заболеет на COVID-19, рассказали в НАН

28 дек 2020, 11:23
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, однако люди, имеющие мощную иммунную систему, могут и не заболеть.

Люди болеют на семь типов коронавируса: спокойно можно переболеть четырмя, а три типа — опасные, — рассказал академик Национальной академии наук (НАН) Украины Сергей Комисаренко в интервью агентству «РБК-Украина».

По словам ученого, если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, который попал в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ним.

То есть, возможно, у людей существует перекрестный иммунитет против тех менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса, — сказал Комисаренко.


Также он рассказал, что есть люди, которые никогда не заболеют на COVID-19, но будут его распространителями.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Украине пошла на спад. На ситуацию с заболеваемостью прежде всего может влиять поведение самого коронавируса, который становится то более, то менее контагиозным (заразным).

Источник: Ракурс


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