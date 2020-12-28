Епідемія коронавірусу. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n148348-hto-ne-zahvoriie-na-covid-19-rozpovily-v-nan.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, але люди, які мають потужну імунну систему, можуть і не захворіти.

Люди хворіють на сім типів коронавірусу: чотири, на які спокійно можуть перехворіти, а три — небезпечні, — розповів академік Національної академії наук (НАН) України Сергій Комісаренко в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

За словами вченого, якщо в людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив до організму, наприклад, від тих людей, які живуть поруч із нею.

Тобто, можливо, у людей існує перехресний імунітет проти тих менш небезпечних коронавірусів, який дозволяє імунній системі реагувати як захист проти останнього коронавірусу, — сказав Комісаренко.



Також він розповів, що є люди, які ніколи не захворіють на COVID-19, але будуть його розповсюджувачами.

Нагадаємо, захворюваність на коронавірус в Україні пішла на спад. На ситуацію із захворюваністю передусім може впливати поведінка самого коронавірусу, котрий стає то більш, то менш контагіозним (заразним).