У зразках з астероїда Рюгу виявили штучний об'єкт, фото: DLR German Aerospace Center

https://racurs.ua/ua/n148349-obiekt-shtuchnogo-pohodjennya-pryviz-z-asteroyida-yaponskyy-zond-foto.html

Ракурс

Космічний зонд місії «Хаябуса-2», котрий досліджував астероїд Рюгу, нещодавно доставив до Землі зразки порід цього небесного тіла.

Після відкриття однієї з камер зі зразками учені виявили в ній об'єкт ймовірно штучного походження. Про це повідомляє Японська космічна агенція (JAXA).

Зазначається, що зразки, котрі потрапили до цієї камери, ймовірно, є підземним матеріалом, викинутим в результаті створення зондом на астероїді штучного кратера.

Тож учені вважають, що виявлений об'єкт штучного походження є алюмінієм, котрий, ймовірно, надламався з одно з елементів зонда під час цього процесу.

Астероїд Рюгу розташований за 300 млн км від Землі. Місія до нього вирушила у 2014 році, а 5 грудня цього року зонд «Хаябуса-2» доставив на Землю дві капсули зі зразками порід астероїда. Наразі їх досліджують учені.