Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У зразках з астероїда Рюгу виявили штучний об'єкт, фото: DLR German Aerospace Center

Об'єкт штучного походження привіз з астероїда японський зонд (ФОТО)

28 гру 2020, 11:34
999

Космічний зонд місії «Хаябуса-2», котрий досліджував астероїд Рюгу, нещодавно доставив до Землі зразки порід цього небесного тіла.

Після відкриття однієї з камер зі зразками учені виявили в ній об'єкт ймовірно штучного походження. Про це повідомляє Японська космічна агенція (JAXA).

У зразках з астероїда Рюгу виявили штучний об'єкт, фото: JAXA

Зазначається, що зразки, котрі потрапили до цієї камери, ймовірно, є підземним матеріалом, викинутим в результаті створення зондом на астероїді штучного кратера.


Тож учені вважають, що виявлений об'єкт штучного походження є алюмінієм, котрий, ймовірно, надламався з одно з елементів зонда під час цього процесу.

Астероїд Рюгу розташований за 300 млн км від Землі. Місія до нього вирушила у 2014 році, а 5 грудня цього року зонд «Хаябуса-2» доставив на Землю дві капсули зі зразками порід астероїда. Наразі їх досліджують учені.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів