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Ракурс
Суд по Татарову вдруге перенесли, скріншот відео

Суд по Татарову вдруге перенесли — деталі (ВІДЕО)

28 гру 2020, 12:59
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Суд щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офіса президента Олегу Татарову перенесли на 30 грудня.

Причина вже другого відтермінування обрання запобіжного заходу — неявка прокурорів. Втретє судді ВАКС розглянуть цю справу о 10.00 в середу.

Сьогоднішній мітинг на вулиці Татаров обійшов через службовий вхід.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру остаточно усунули від справи, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров — підозрюваний у причетності до розкрадання 81 млн грн.


У цій справі призначили нових прокурорів — всі вони з Офісу генпрокурора (Грицан, Олейнікова, Рудницька та Потапенко). Після передачі справи до Служби безпеки України, прокурори САП втратили свої повноваження.

Татаров раніше обіцяв на засіданні суду розповісти про «зіткнення» з директором НАБУ. Бюро тим часом просить для нього утримання під вартою із заставою у 10 млн грн.

Джерело: Ракурс


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