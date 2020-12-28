Суд по Татарову вдруге перенесли, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n148355-sud-po-tatarovu-vdruge-perenesly-detali-video.html

Ракурс

Суд щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офіса президента Олегу Татарову перенесли на 30 грудня.

Причина вже другого відтермінування обрання запобіжного заходу — неявка прокурорів. Втретє судді ВАКС розглянуть цю справу о 10.00 в середу.

Сьогоднішній мітинг на вулиці Татаров обійшов через службовий вхід.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру остаточно усунули від справи, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров — підозрюваний у причетності до розкрадання 81 млн грн.

У цій справі призначили нових прокурорів — всі вони з Офісу генпрокурора (Грицан, Олейнікова, Рудницька та Потапенко). Після передачі справи до Служби безпеки України, прокурори САП втратили свої повноваження.

Татаров раніше обіцяв на засіданні суду розповісти про «зіткнення» з директором НАБУ. Бюро тим часом просить для нього утримання під вартою із заставою у 10 млн грн.