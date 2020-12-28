Дітям в Україні обрали низку оригінальних імен

https://racurs.ua/ua/n148354-lymon-ta-imperiya-nazvano-nayoryginalnishi-imena-ditey-u-2020-roci-infografika.html

Ракурс

Молоді батьки у 2020 році продовжили проявляти оригінальність в обранні імен для своїх дітей.

Міністерство юстиції України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувало перелік найбільш незвичних імен дітей 2020 року.

Так, найбільш рідкісними серед хлопчиків стали такі імена:

Зеленський;

Яник;

Вакула;

Лимон;

Київ;

Князь;

Принц;

Парижан.

Серед дівчаток найбільш рідкісними були такі імена:

Луна;

Імперія;

Золушка;

Хрусталіна;

Квітка;

Шанель;

Нева.

Водночас найбільш популярними серед хлопчиків були такі імена:

Артем;

Андрій;

Богдан;

Владислав;

Володимир;

Данило;

Дмитро.

Серед дівчаток найбільш популярними іменами були: