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Ракурс
Дітям в Україні обрали низку оригінальних імен

Лимон та Імперія — названо найоригінальніші імена дітей у 2020 році (ІНФОГРАФІКА)

28 гру 2020, 12:45
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Молоді батьки у 2020 році продовжили проявляти оригінальність в обранні імен для своїх дітей.

Міністерство юстиції України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувало перелік найбільш незвичних імен дітей 2020 року.

Так, найбільш рідкісними серед хлопчиків стали такі імена:

  • Зеленський;
  • Яник;
  • Вакула;
  • Лимон;
  • Київ;
  • Князь;
  • Принц;
  • Парижан.

Серед дівчаток найбільш рідкісними були такі імена:

  • Луна;
  • Імперія;
  • Золушка;
  • Хрусталіна;
  • Квітка;
  • Шанель;
  • Нева.

Водночас найбільш популярними серед хлопчиків були такі імена:


  • Артем;
  • Андрій;
  • Богдан;
  • Владислав;
  • Володимир;
  • Данило;
  • Дмитро.

Серед дівчаток найбільш популярними іменами були:

  • Анна;
  • Анастасія;
  • Антоніна;
  • Богдана;
  • Валерія;
  • Вікторія.

Дітям в Україні обрали низку оригінальних імен, фото: Мін'юст

Джерело: Ракурс


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