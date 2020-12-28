Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Дітям в Україні обрали низку оригінальних імен
Лимон та Імперія — названо найоригінальніші імена дітей у 2020 році (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148354-lymon-ta-imperiya-nazvano-nayoryginalnishi-imena-ditey-u-2020-roci-infografika.htmlРакурс
Молоді батьки у 2020 році продовжили проявляти оригінальність в обранні імен для своїх дітей.
Міністерство юстиції України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувало перелік найбільш незвичних імен дітей 2020 року.
Так, найбільш рідкісними серед хлопчиків стали такі імена:
- Зеленський;
- Яник;
- Вакула;
- Лимон;
- Київ;
- Князь;
- Принц;
- Парижан.
Серед дівчаток найбільш рідкісними були такі імена:
- Луна;
- Імперія;
- Золушка;
- Хрусталіна;
- Квітка;
- Шанель;
- Нева.
Водночас найбільш популярними серед хлопчиків були такі імена:
- Артем;
- Андрій;
- Богдан;
- Владислав;
- Володимир;
- Данило;
- Дмитро.
Серед дівчаток найбільш популярними іменами були:
- Анна;
- Анастасія;
- Антоніна;
- Богдана;
- Валерія;
- Вікторія.
.