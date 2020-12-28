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Детям в Украине выбрали ряд оригинальных имен
Лимон и Империя — названы самые оригинальные имена детей в 2020 году (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148354-limon-i-imperiya-nazvany-samye-originalnye-imena-detey-v-2020-godu-infografika.htmlРакурс
Молодые родители в 2020 году продолжили проявлять оригинальность в выборе имен для своих детей.
Министерство юстиции Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовало перечень самых необычных имен детей 2020 года.
Так, наиболее редкими среди мальчиков стали следующие имена:
- Зеленский;
- Яник;
- Вакула;
- Лимон;
- Киев;
- Князь;
- Принц;
- Парижан.
Среди девочек наиболее редкими были следующие имена:
- Луна;
- Империя;
- Золушка;
- Хрусталина;
- Квитка;
- Шанель;
- Нева.
В то же время наиболее популярными среди мальчиков были следующие имена:
- Артем;
- Андрей;
- Богдан;
- Владислав;
- Владимир,
- Даниил;
- Дмитрий.
Среди девочек наиболее популярными именами были:
- Анна;
- Анастасия;
- Антонина;
- Богдана;
- Валерия;
- Виктория.
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