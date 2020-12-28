Детям в Украине выбрали ряд оригинальных имен

https://racurs.ua/n148354-limon-i-imperiya-nazvany-samye-originalnye-imena-detey-v-2020-godu-infografika.html

Ракурс

Молодые родители в 2020 году продолжили проявлять оригинальность в выборе имен для своих детей.

Министерство юстиции Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовало перечень самых необычных имен детей 2020 года.

Так, наиболее редкими среди мальчиков стали следующие имена:

Зеленский;

Яник;

Вакула;

Лимон;

Киев;

Князь;

Принц;

Парижан.

Среди девочек наиболее редкими были следующие имена:

Луна;

Империя;

Золушка;

Хрусталина;

Квитка;

Шанель;

Нева.

В то же время наиболее популярными среди мальчиков были следующие имена:

Артем;

Андрей;

Богдан;

Владислав;

Владимир,

Даниил;

Дмитрий.

Среди девочек наиболее популярными именами были: