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Детям в Украине выбрали ряд оригинальных имен

Лимон и Империя — названы самые оригинальные имена детей в 2020 году (ИНФОГРАФИКА)

28 дек 2020, 12:45
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Молодые родители в 2020 году продолжили проявлять оригинальность в выборе имен для своих детей.

Министерство юстиции Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовало перечень самых необычных имен детей 2020 года.

Так, наиболее редкими среди мальчиков стали следующие имена:

  • Зеленский;
  • Яник;
  • Вакула;
  • Лимон;
  • Киев;
  • Князь;
  • Принц;
  • Парижан.

Среди девочек наиболее редкими были следующие имена:

  • Луна;
  • Империя;
  • Золушка;
  • Хрусталина;
  • Квитка;
  • Шанель;
  • Нева.

В то же время наиболее популярными среди мальчиков были следующие имена:


  • Артем;
  • Андрей;
  • Богдан;
  • Владислав;
  • Владимир,
  • Даниил;
  • Дмитрий.

Среди девочек наиболее популярными именами были:

  • Анна;
  • Анастасия;
  • Антонина;
  • Богдана;
  • Валерия;
  • Виктория.

Детям в Украине выбрали ряд оригинальных имен, фото: Минюст

Источник: Ракурс


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