Сотні британських туристів втекли з карантину у Швейцарії. Фото: AP

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Ракурс

Сотні британців втекли з карантину на гірськолижному курорті у Швейцарії.

З 20 грудня Швейцарія перестала приймати авіарейси з Великої Британії, де виявили ​​мутацію коронавірусу. А всі туристи, які прибули звідти у період від 14 грудня мусили 10 днів перебувати на самоізоляції, повідомляє dpa.

На карантин повинні були перейти 420 осіб, які прибули на гірськолижний курорт Фербір з Великої Британії, включаючи громадян Швейцарії, які повернулися на батьківщину.

Зазначається, що 50 людей залишили Швейцарію відразу після отримання повідомлення про необхідність ізолюватися. З решти 370 туристів до 27 грудня у Фербірі перебували менш як 12 осіб.

Офіційний представник муніципалітету Багнес, де розташований курорт Фербір, Жан-Марк Сандоз розповів, що муніципалітети у Швейцарії не отримали ніякої підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено настільки раптово.

Родини з малими дітьми виявилися замкненими на 20 квадратних метрах. Це було нестерпно, — сказав Сандоз.



Деякі британці, які залишили Швейцарію, вирішили провести залишок відпустки в сусідній Франції. Гірськолижні спуски там закриті, однак громадянам Великобританії не забороняється залишати готельні номери.

Нагадаємо, на території Японії та Франції виявили перші випадки зараження новим різновидом коронавірусної хвороби COVID-19, який поширюється у Великій Британії.