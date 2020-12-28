Жань Жан присудили чотири роки в'язниці за висвітлення епідемії коронавірусу. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n148359-covid-19-v-uhani-kytayska-jurnalistka-yaka-vysvitluvala-epidemiu-otrymala-chotyry-roky-turmy.html

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Китайську громадську журналістку Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань на початку 2020 року, засудили до чотирьох років ув’язнення.

37-річна колишня юристка Жань записувала відео переповнених крематоріїв і лікарень, які широко розходилися соцмережами. Ці кадри показували, як місто намагається протидіяти поширенню COVID-19 на початку спалаху, пише «Радіо Свобода».

Жінку звинуватили у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот» за її висвітлення хаотичної реакції на перші випадки.

Жань Жан виглядала пригніченою, коли вирок був виголошений, — сказав її адвокат Рен Куаннью.

За словами Рена, є підстави турбуватися про здоров’я Жань. Вона оголосила голодування в червні, з того часу її годували силоміць через ніс.

Адвокат журналістки повідомив, що минулого тижня вона пообіцяла відмовлятися від їжі «до самого кінця», якщо отримає важкий вирок.

Нагадаємо, Жань Жан — перша з групи громадських журналістів, яких затримали раніше цього року через висвітлення ситуації в Ухані.

Китай наражався на критику через першу реакцію на поширення коронавірусу, в тому числі на обвинувачення в приховуванні інформації про збудника та захворювання.

Тільки 17 грудня Пекін погодився прийняти слідчу групу Всесвітньої організації охорони здоров’я.