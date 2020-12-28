Коронавірус в Україні лікуватимуть препаратами, від яких застерігає ВООЗ

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148360-koronavirus-v-ukrayini-likuvatymut-preparatamy-vid-yakyh-zasterigaie-vooz.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Для лікування цієї хвороби Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) закупить препарати «Імуноглобулін» та «Тоцилізумаб».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це сьогодні, 28 грудня, під час відеобрифінгу.

Ці препарати включені до Національного протоколу лікування.

Цей протокол складається нашими провідними фахівцями, які кожного дня лікують українців від COVID-19, — зазначив Степанов.

Степанов запевнив, що по «Імуноглобуліну» в Україні проведені клінічні дослідження, які показали непоганий результат. Крім того, багато медустанов мають позитивний досвід його застосування.

Ці лікарські засоби рятують життя українців, — наголосив міністр.

Він додав, що обидва препарати — досить дороговартісні і зараз українцям доводиться купувати їх самостійно, щоб лікуватися від коронавірусу.

Водночас у Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) занепокоєні рішенням українського уряду виділити 125 млн грн на закупівлю цих препаратів, повідомляє видання LB.ua з посиланням на лист директора регіонального Європейського бюро Ганс Клюге до Степанова.

У цьому листі, копія якого опинилася в руках журналістів видання, Клюге висловлює глибоке занепокоєння через рішення виділити кошти на ліки, які мають низький доведений вплив або повну його відсутність на зниження смертності госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів.

На думку Клюге, ці кошти краще було б виділити на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів, таких як маски, а також на необхідне медобладнання.

Нагадаємо, в останні дні офіційна статистика щодо захворюваності на COVID-19 в Україні свідчить про значне зменшення кількості нових випадків захворювання.