В КСУ пообещали отправить Тупицкого к Венедиктовой, фото — Бабель

https://racurs.ua/n148362-v-ksu-poobeschali-otpravit-tupickogo-k-venediktovoy.html

Ракурс

Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины, не пришел в понедельник, 28 декабря, в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине.

В КСУ заявили, что их шеф не явился по уважительной причине и он не будет уклоняться от процессуальных действий.

В суде прокомментировали и ходатайство Офиса генпрокурора об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ на два месяца.

Конституция и и Закон Украины «О Конституционном суде» не оперируют таким понятием как отстранение судьи КСУ от занимаемой должности, — цитирует представителей суда «Интерфакс-Украина».

Тупицкий не явился в понедельник утром в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Его вызвали в ведомство Ирины Венедиктовой на прошлой неделе по делу о подкупе свидетеля и введения в заблуждение суда (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Поскольку Тупицкий не явился в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении ему направили по почте.

Следствие считает, что в 2018 году Тупицкий в должности заместителя председателя КСУ в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины повлиял на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от показаний или дал заведомо ложные показания.

Тупицкого подозревают и в том, что он в 2018—2019 годах трижды предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод» в Донецкой области.

Журналисты программы «Схемы» опубликовали записи разговоров Тупицкого с донецким бизнесменом из материалов уголовного дела о незаконном завладении Зуевским энергомеханических заводом, который остался на оккупированной территории Донбасса. В этом деле подозревается и экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, который сейчас в розыске по другому делу.