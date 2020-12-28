Адвокат Левина использовал коронавирус для отложения рассмотрения дела. Фото:

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Ракурс

Алексей Левин, фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, заболел коронавирусом, но его адвокат длительное время скрывал эту информацию.

Защитники Левина уже неделю знали о том, что их подзащитный получил положительный тест на COVID-19. Однако целую неделю об этом не знали в Киевском СЗІО, где он содержался. Также 24 декабря состоялось судебное заседание с участием Левина, которого в суд доставили в общем автозаке, без необходимых мер защиты. Об этом 28 декабря сообщается на странице сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

И лишь 24 декабря адвокат Левина Стригун уведомил суд и стороны о положительном результате теста, который сделали Левину еще 17 декабря назад в этом же суде по требованию Левина. Манипуляции защиты Левина подвергают всех опасности — суд, стороны, конвой, всех других заключенных, которые содержатся в СИЗО, — говорится в сообщении.

Из письма СИЗО, которое суд получил по своему запросу и которое зачитали в ходе заседания, стало известно, что по состоянию на 23 декабря администрация изолятора не получила информации о положительном тесте у Левина.

На странице сообщества отмечается, что 24 декабря адвокат Левина во время судебного заседания «решил получить положительный тест на коронавирус, как козырь из рукава», чтобы мотивировать этим ходатайство об отложении рассмотрения. Также сообщается, что Левин мог заразить коронавирусом по меньшей мере 30 человек.

Напомним, в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк хотели убить двух свидетелей, которые давали показания по делу главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его сообщника Алексея Левина.