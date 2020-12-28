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Ракурс
(ВОЗ) рекомендует носить маски людям, переболевшим коронавирусом. Фото: championat

Почему нужно носить маски переболевшим на COVID-19, рассказали в ВОЗ

28 дек 2020, 17:16
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маски людям, переболевшим коронавирусом.

Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ. Поэтому так важно продолжать (даже тем, кто выздоровел после коронавируса — «Ракурс») практиковать физическое дистанцирование, мыть руки мылом и чистой водой или спиртовыми средствами обработки, носить маски и соблюдать все меры безопасности, — заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, люди могут повторно заразиться коронавирусом, как это происходит и с другими вирусами.


Ван Керхове сказала, что уже известны случаи повторного заболевания коронавирусом в ряде стран мира. Однако пока неизвестно, как часто человек может повторно подхватывать вирус.

Напомним, исследования японских ученых показывает, что ношение защитной маски позволяет значительно уменьшить количество вирусов, которые распространяет человек.

Источник: Ракурс


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