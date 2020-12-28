(ВОЗ) рекомендует носить маски людям, переболевшим коронавирусом. Фото: championat

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Ракурс

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маски людям, переболевшим коронавирусом.

Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ. Поэтому так важно продолжать (даже тем, кто выздоровел после коронавируса — «Ракурс») практиковать физическое дистанцирование, мыть руки мылом и чистой водой или спиртовыми средствами обработки, носить маски и соблюдать все меры безопасности, — заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, люди могут повторно заразиться коронавирусом, как это происходит и с другими вирусами.

Ван Керхове сказала, что уже известны случаи повторного заболевания коронавирусом в ряде стран мира. Однако пока неизвестно, как часто человек может повторно подхватывать вирус.

Напомним, исследования японских ученых показывает, что ношение защитной маски позволяет значительно уменьшить количество вирусов, которые распространяет человек.