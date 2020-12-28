Компромат на руководителя ГУР собирала ФСБ. Фото: Суспільне

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило доказательства сбора компрометирующей информации в отношении начальника ГУР полковника Кирилла Буданова.

В этом году в декабре военная разведка перехватила разговор между двумя представителями Федеральной службы безопасности России, которые находились во временно оккупированных Симферополе и Донецке. Они собирали информацию о Буданове, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.

Разведчики считают, что российские спецы обсуждали поиск информации о Буданове чтобы потом передать ее в управление ФСБ, которое специализируется на проведении диверсий.

Разговор уже рассекретили. Оказалось, что ее участниками были бывшие сотрудники крымского управления СБУ Александр Склянко и Николай Черных. После оккупации Крыма они изменили присяге и стали прислуживать оккупантам в управлении ФСБ.

Запись разговора доступна по этой ссылке.

Как известно, Кирилла Буданова в апреле 2019 года пытались взорвать российские диверсанты, заложив взрывчатку в его автомобиль Chevrolet Evanda. Тогда взрывное устройство неожиданно сдетонировало во время установки, тяжело ранив мужчину, который закладывал взрывчатку.

Напомним, Кирилл Буданов возглавил Главное управление разведки Минобороны 5 августа 2020 года. На этом посту он заменил Василия Бурбу, уволенного президентским указом.