Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения. Фото: 5watt.ua

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Льготную цену на электроэнергию для населения в Украине отменили.

Если раньше первые 100 кВт. ч для потребителей стоили 90 коп., то с 1 января 2021 года цена за свет будет установлена на уровне 1,68 грн за кВт.ч. Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял 28 декабря на внеочередном заседании правительства, которое транслировалось на странице Кабмина в YouTube.

По словам временного исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, правительственный проект постановления предусматривает продление действия спецобязательства на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года. Перед голосованием Витренко отмечал, что, если правительство не примет сегодняшнее постановление, то цена на электричество вырастет более чем в 2,5 раза, поскольку станет рыночной.

Напомним, в Еврокомиссии по ситуации на европейских энергорынках заявили, что средняя цена на электрическую энергию в Украине во втором квартале 2020 года на рынке на сутки вперед была выше, чем в странах Европейского Союза.