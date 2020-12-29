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Ракурс
В Україні підвищують тарифи, фото: 112.ua

Зростання тарифів — хто його не відчує, розповіли в уряді

29 гру 2020, 09:30
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Зростання тарифів в Україні не відчують отримувачі субсидій. Про це запевнили у Мінсоцполітики.

При чинній системі субсидій для всіх 3,1 млн домогосподарств, які їх отримують, зростання тарифів покриється збільшеним розміром субсидії, повідомляє прес-служба відомства.

Крім цього, зазначають у міністерстві, майже 1,8 млн сімей в Україні користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКП) і мають знижку від 25% до 100% залежно від категорії пільговика.

А ті, кому буде складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися для оформлення субсидії, — наголошують у Мінсоцполітики.


У відомстві зазначають, що звернутися щодо оформлення субсидії можна дистанційно через веб-сайт або відправити поштою до органу соцзахисту населення заповнені заяву та декларацію.

Нагадаємо, Кабмін під час свого засідання 28 грудня скасував пільгову ціну на електроенергію для населення. Раніше для споживачів в Україні перші 100 кВт-год електроенергії коштували 90 копійок.

Джерело: Ракурс


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