В Украине повышают тарифы, фото: 112.ua

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Роста тарифов в Украине не почувствуют получатели субсидий. Об этом заверили в Минсоцполитики.

При действующей системе субсидий для всех 3,1 млн домохозяйств, которые их получают, рост тарифов покроется увеличенным размером субсидии, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, отмечают в министерстве, почти 1,8 млн семей в Украине пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и имеют скидку от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

А те, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии, — подчеркивают в Минсоцполитики.



В ведомстве отмечают, что обратиться относительно оформления субсидии можно дистанционно через веб-сайт или отправить по почте в орган соцзащиты населения заполненные заявление и декларацию.

Напомним, Кабмин во время своего заседания 28 декабря отменил льготную цену на электроэнергию для населения. Ранее для потребителей в Украине первые 100 кВт-ч электроэнергии стоили 90 копеек.