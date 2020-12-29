Вакцинация от COVID-19 в Польше будет бесплатной для украинцев, фото — Погляд

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Вакцинация в Европе набирает обороты. Шанс получить иммунитет от коронавируса получили и украинцы, живущие или работающие в Евросоюзе.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил одному из телеканалов, что вакцина для работников из Украины, сотни тысяч которых работают в Польше, также будет бесплатной. Впрочем, речь идет только о тех, кто легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется с помощью карты временного или постоянного проживания.

Глава канцелярии премьера рассказал, что дополнительных документов, кроме документов, которые подтверждают, что данный человек имеет регулируемое место жительства в Польше, требовать не будут.

Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, разрешение на работу или вид на обучение, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране, — сообщил Дворчик.

Блогер Андрей Марисюк сообщил, что вакцинировать украинцев будут при наличии у них карты налогоплательщика. Вакцина будет доступна всем и записаться на прививку можно и незастрахованным лицам, даже бездомным.

Первая партия вакцины поступила в Польшу 25 декабря, вторая — 28 декабря. Вакцинация от COVID-19 началась в воскресенье. До конца января в Польшу должно быть доставлено 1,5 млн доз вакцины.

Глава Агентства материальных резервов Михал Кучмеровський рассказал, что вакцина попадает на склад вблизи города Томашева Мазовецкого, ее перепаковывают в меньшие коробки при температуре -75 градусов. В каждом пакете датчик сообщает, соблюден ли диапазон температуры согласно требованиям производителя, и в такой форме они поступают на фармацевтические склады. Там выключают мониторинг температуры и с этого момента есть 120 часов, чтобы доставить вакцину в больницу.

За процессом транспортировки следит фармацевтическая и санитарная инспекция. Третья партия препаратов ожидается 4 января 2021 года.