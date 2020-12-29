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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — за сутки умерли более 230 больных (ИНФОГРАФИКА)

29 дек 2020, 08:59
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Коронавирус в Украине продолжает забирать жизни. За прошедшие сутки, 28 декабря, умерли 232 больных коронавирусной болезнью COVID-19. В то же время выздоровели за сутки 16 тыс. 106 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Всего 28 декабря в Украине официально зафиксировали 6 тыс. 988 новых случаев COVID-19, что значительно больше, чем по результатам 27 декабря, когда были обнаружены 4 тыс. 385 больных.

Среди новых случаев заболевания 324 ребенка и 337 медработников.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса в сутки зафиксирована в таких регионах Украины:

  • Киеве — 953 случая;
  • Одесской области — 729 случаев;
  • Полтавской области — 644 случая;
  • Львовской области — 555 случаев;
  • Запорожской области — 514 случаев.

В течение 28 декабря госпитализировали 1 тыс. 298 больных COVID-19. В настоящее время в Украине на коронавирус болеют более 337 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию эпидемии COVID-19.

Осуществлены за сутки 43 тыс. 585 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • зафиксировали 1 млн 37 тыс. 362 случая этого заболевания;
  • выздоровели 681 тыс. 835 человек;
  • умер 18 тыс. 81 больной.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Национальной академии наук недавно назвали возможные причины уменьшения количества новых случаев COVID-19 в Украине.

Источник: Ракурс


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