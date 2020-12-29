В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148386-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-ponad-230-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує забирати життя. За минулу добу, 28 грудня, померли 232 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Водночас одужали за добу 16 тис. 106 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Загалом 28 грудня в Україні офіційно зафіксовано 6 тис. 988 нових випадків COVID-19, що значно більше, ніж за результатами 27 грудня, коли було виявлено 4 тис. 385 хворих.

Серед нових випадків захворювання 324 дитини та 337 медпрацівників.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксована в таких регіонах України:

Києві — 953 випадки;

Одеській області — 729 випадків;

Полтавській області — 644 випадки;

Львівській області — 555 випадків;

Запорізькій області — 514 випадків.

Протягом 28 грудня госпіталізували 1 тис. 298 хворих на COVID-19. Наразі в Україні на коронавірус хворіють понад 337 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відслідковування епідемії COVID-19.

Здійснено за добу 43 тис. 585 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

зафіксовано 1 млн 37 тис. 362 випадки цього захворювання;

одужали 681 тис. 835 осіб;

помер 18 тис. 81 хворий.

Нагадаємо, у Національній академії наук нещодавно назвали можливі причини зменшення кількості нових випадків COVID-19 в Україні.