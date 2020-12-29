Спікер ТГК Арестович завів групу снайперів на мінне поле, стверджують у РНБО

Олексій Арестович, фото: «Рубрика»

https://racurs.ua/ua/n148385-spiker-tgk-arestovych-zaviv-grupu-snayperiv-na-minne-pole-stverdjuut-u-rnbo.html

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Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) генерал-майор Сергій Кривонос стверджує, що Олексій Арестович, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), у серпні 2018 року завів групу снайперів на мінне поле, в результаті чого двоє з них загинули.

Кривонос заявив про це в інтерв’ю виданню «Новое время», коментуючи критику певними військовими експертами ініціатив його відомства щодо змін до законодавства стосовно підрозділів територіальної оборони.

Коли Арестович себе представляє як професіонала, військового експерта, — а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніякою. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? — зазначив Кривонос.

Кривонос вважає Арестовича «маніпулятором чистої води» та «провокатором».

А чому пан Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів із Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені? Чому він не розповість, яким чином і для чого він це зробив? — наголосив він.

На думку Кривоноса, Арестовича як військового експерта почали запрошувати на телеефіри, оскільки «всі адекватні професіонали і патріоти були на війні».

А це чудо залишилося і почало себе подавати як військового суперфахівця, — заявив Кривонос.

Нагадаємо, Арестович нещодавно заявив, що через «технічну помилку» оприлюднив на офіційній сторінці української делегації в ТКГ версію окупантів щодо причин загибелі українського військового.