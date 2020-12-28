День пам'яті пророка Аггея відзначають 29 грудня. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n148384-29-grudnya-vidznachaut-den-pam-yati-proroka-aggeya-ta-den-tik-tak.html

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29 грудня церковне свято святого Аггея — десятого із дванадцяти малих пророків, який пророкував при царі Персії Дарії Гістаспі ще за 500 років до Різдва Христового.

Віряни вважають, що 29 грудня важливо помолитися святому Аггею, аби він наставив на праведний шлях та допоміг людині виробити кращі якості. Цей день варто провести зі своєю сім'єю, щоб родина була дружня та міцна.

Народні прикмети на 29 грудня:

На Аггея сильний мороз — буде він аж до Водохреща.

Рясний іній на Аггея — свята будуть теплими.

Сильний мороз малює візерунки на склі — мороз протримається ще 20 днів.

Також 29 грудня — День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.

29 грудня відзначають День «Тік Так» — це свято закликає людей максимально використовувати час для виконання тих завдань, які можуть бути виконані за цей час. Цього ж дня відзначають і Міжнародний день збереження біологічної різноманітності.

Також у світі відзначається День Конституції в Ірландії, День Незалежності в Монголії, День штату Техас в США та Національний день пряного супу з овочами і м’ясом в США.

29 грудня в історії:

1891 рік — Томас Едісон запатентував радіо.

1911 рік — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год.

1992 рік — Міністерство юстиції України зареєструвало скаутську організацію «Пласт».

1995 рік — відкриття метрополітену у Дніпрі.

29 грудня День ангела відзначають Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола та Петро.

Нагадаємо, 28 грудня у світі відзначають Міжнародний день кіно, оскільки на цю дату припадає річниця першого в історії платного кіносеансу.