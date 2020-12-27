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Міжнародний день кіно відзначають 28 грудня
28 грудня відзначають Міжнародний день кіноhttps://racurs.ua/ua/n148333-28-grudnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-kino.htmlРакурс
28 грудня у світі відзначають Міжнародний день кіно. На цю дату припадає річниця першого в історії платного кіносеансу.
Його 28 грудня 1895 року у Гранд-кафе в Парижі влаштували творці кінематографу брати Люм'єри. Під час цього сеансу були продемонстровані кілька коротких кінострічок, кожна з яких мала тривалість близько хвилини.
Також 28 грудня відзначають День гри в карти. Вважається, що гра походить з Китаю.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять священномученика Єлевферія, котрий за проповідування християнства разом з його матір’ю Анфією був страчений у II ст. н. е., в роки правління римського імператора Адріана.
У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде березень.
Народні прикмети:
- червоний світанок цього дня віщує сильний мороз;
- якщо вранці гучно цвірінькають синички — варто очікувати похолодання;
- якщо в лісі дерева тріщать — до сильних морозів;
- морозний та малосніжний день віщує хороший урожай;
- сухий вітер цього дня — до посухи;
- гладкий сніг на полях — до неврожаю.
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