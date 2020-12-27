В Обухові Санта-Клаус скидав цукерки дітям, фото: Михайло Горогоцький

https://racurs.ua/ua/n148332-santa-klaus-skydav-z-neba-cukerky-na-kyyivschyni-video.html

Ракурс

Над містом Обухів Київської області на мотопараплані пролетів «Санта-Клаус», котрий скидав цукерки дітям, які перебували на вулиці.

Казкового героя, котрий замінив традиційні сани з оленями на більш сучасний транспортний засіб, помітили над мікрорайоном Яблуневий. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

На відео не дуже видно, але відбувалось бомбардування майданчика цукерками. Тепер з десяток дітей знають, що таке новорічне диво, — зазначив один із місцевих жителів.



Нагадаємо, американські військові з обʼєднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки цього року продовжили 65-річну традицію «відстежування» різдвяного польоту Санта-Клауса. За польотом казкового персонажа можна було стежити онлайн.