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Ракурс
В Обухові Санта-Клаус скидав цукерки дітям, фото: Михайло Горогоцький

Санта-Клаус скидав з неба цукерки на Київщині (ВІДЕО)

27 гру 2020, 19:31
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Над містом Обухів Київської області на мотопараплані пролетів «Санта-Клаус», котрий скидав цукерки дітям, які перебували на вулиці.

Казкового героя, котрий замінив традиційні сани з оленями на більш сучасний транспортний засіб, помітили над мікрорайоном Яблуневий. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

На відео не дуже видно, але відбувалось бомбардування майданчика цукерками. Тепер з десяток дітей знають, що таке новорічне диво, — зазначив один із місцевих жителів.


Нагадаємо, американські військові з обʼєднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки цього року продовжили 65-річну традицію «відстежування» різдвяного польоту Санта-Клауса. За польотом казкового персонажа можна було стежити онлайн.

Джерело: Ракурс


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