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Ракурс
В Обухове Санта-Клаус сбрасывал конфеты детям, фото: Михаил Горогоцкий

Санта-Клаус сбрасывал с неба конфеты на Киевщине (ВИДЕО)

27 дек 2020, 19:31
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Над городом Обухов Киевской области на мотопараплане пролетел «Санта-Клаус», который сбрасывал конфеты детям, находившимся на улице.

Сказочного героя, который заменил традиционные сани с оленями на более современное транспортное средство, заметили над микрорайоном Яблоневый. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео не слишком видно, но происходила бомбардировка площадки конфетами. Теперь с десяток детей знают, что такое новогоднее чудо, — отметил один из местных жителей.


Напомним, американские военные из объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки в этом году продолжили 65-летнюю традицию «отслеживания» рождественского полета Санта-Клауса. За полетом сказочного персонажа можно было следить онлайн.

Источник: Ракурс


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