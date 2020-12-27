В Обухове Санта-Клаус сбрасывал конфеты детям, фото: Михаил Горогоцкий

https://racurs.ua/n148332-santa-klaus-sbrasyval-s-neba-konfety-na-kievschine-video.html

Ракурс

Над городом Обухов Киевской области на мотопараплане пролетел «Санта-Клаус», который сбрасывал конфеты детям, находившимся на улице.

Сказочного героя, который заменил традиционные сани с оленями на более современное транспортное средство, заметили над микрорайоном Яблоневый. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео не слишком видно, но происходила бомбардировка площадки конфетами. Теперь с десяток детей знают, что такое новогоднее чудо, — отметил один из местных жителей.



Напомним, американские военные из объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки в этом году продолжили 65-летнюю традицию «отслеживания» рождественского полета Санта-Клауса. За полетом сказочного персонажа можно было следить онлайн.