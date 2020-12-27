Боевики снова задействовали БПЛА, фото: «Главком»

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На Донбассе российско-террористические войска продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

В течение сегодняшних суток, 27 декабря, боевики трижды осуществляли обстрелы позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, возле Марьинки боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

У Авдеевки для корректировки огня из гранатометов различных систем боевики задействовали беспилотник. Средства радиоэлектронной борьбы украинских военных остановили дальнейшее использование беспилотника после пересечения им линии разграничения.

Отмечается, что украинские воины оказали адекватный ответ на обстрел со стороны врага. Боевых потерь и раненых среди украинских военных нет.

На Донбассе 27 июля был объявлен режим «тишины». С тех пор зафиксирован ряд случаев его нарушения российско-террористическими войсками.

Напомним, в начале ноября украинские военные сбили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения на Донбассе.