В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n148330-uje-tretiy-lokdaun-nachalsya-v-izraile.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, ряд государств пытаются противостоять распространению болезни с помощью жестких карантинных мероприятий.

Израиль вводит уже третий за все время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 жесткий карантин (так называемый локдаун), сообщает издание News.ru.co.il.

Локдаун начал действовать с 17.00 сегодняшнего дня, 27 декабря. Он продлится как минимум до 9 января.

Жесткие ограничения предусматривают запрет для граждан удаляться от дома дальше чем на 1 км. Также запрещено принимать гостей, посещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

Локдаун также предусматривает закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек, а также компаний, которые осуществляют прием посетителей и клиентов (например парикмахерских).

Для других предприятий разрешено пребывание на рабочих местах не более 50% всех работников.

Напомним, в Евросоюзе сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавируса.