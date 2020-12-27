Уже третий локдаун начался в Израилеhttps://racurs.ua/n148330-uje-tretiy-lokdaun-nachalsya-v-izraile.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в мире продолжается, ряд государств пытаются противостоять распространению болезни с помощью жестких карантинных мероприятий.
Израиль вводит уже третий за все время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 жесткий карантин (так называемый локдаун), сообщает издание News.ru.co.il.
Локдаун начал действовать с 17.00 сегодняшнего дня, 27 декабря. Он продлится как минимум до 9 января.
Жесткие ограничения предусматривают запрет для граждан удаляться от дома дальше чем на 1 км. Также запрещено принимать гостей, посещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).
Локдаун также предусматривает закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек, а также компаний, которые осуществляют прием посетителей и клиентов (например парикмахерских).
Для других предприятий разрешено пребывание на рабочих местах не более 50% всех работников.
Напомним, в Евросоюзе сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавируса.