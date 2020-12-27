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У світі триває епідемія коронавірусу

Вже третій локдаун розпочався в Ізраїлі

27 гру 2020, 18:28
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Епідемія коронавірусу у світі триває, низка держав намагаються протистояти поширенню хвороби за допомогою жорстких карантинних заходів.

Ізраїль запроваджує вже третій за весь час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 жорсткий карантин (так званий локдаун), повідомляє видання News.ru.co.il.

Локдаун розпочав діяти з 17.00 сьогоднішнього дня, 27 грудня. Він триватиме щонайменше до 9 січня.

Жорсткі обмеження передбачають заборону для громадян віддалятися від домівок далі ніж на 1 км. Також заборонено приймати гостей, відвідувати знайомих і родичів (в тому числі в новорічну ніч).

Локдаун також передбачає закриття торгових підприємств, за винятком продуктових магазинів і аптек, також компаній, котрі здійснюють прийом відвідувачів та клієнтів (наприклад перукарень).


Для інших підприємств дозволене перебування на робочих місцях не більше 50% усіх працівників.

Нагадаємо, у Євросоюзі сьогодні, 27 грудня, розпочалася вакцинація від коронавірусу.


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