Командир одного з батальйонів побив військового, фото: ERR

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Ракурс

Командиру одного з батальйонів, що виконують завдання в районі операції Об'єднаних сил (ООС), 26 грудня суд обрав запобіжний захід у виді взяття під варту на 30 діб з утриманням на гауптвахті Донецького ЗВ ВСП за побиття військового.

Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Південь».

Зазначається, що побитого військового, котрий, за свідченнями лікарів, мав зовнішні ознаки наркотичного сп’яніння, 23 грудня доставили до стабілізаційного центру, а 24 грудня — до військового госпіталю у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Військовий стверджував, що отримав травми внаслідок побиття командиром батальйону.

Лікарі встановили госпіталізованому військовому діагноз «закрита травма живота з розчавленням селезінки, хвоста підшлункової залози та кореня грижі товстої кишки, гемоперітонеум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомої речовини».

25 грудня було призначене службове розслідування. На місце вирушили робочі групи представників Командування Сухопутних військ ЗСУ та ОК «Південь».

Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 426−1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти нещодавно жорстоко побили, а згодом задушили українського військового.