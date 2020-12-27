Командир одного из батальонов избил военного, фото: ERR

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Командиру одного из батальонов, выполняющих задачи в районе операции Объединенных сил (ООС), 26 декабря суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с содержанием на гауптвахте Донецкого ЗО ВСП за избиение военного.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Південь».

Отмечается, что избитого военного, который, по свидетельствам врачей, имел внешние признаки наркотического опьянения, 23 декабря доставили в стабилизационный центр, а 24 декабря — в военный госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья.

Военный утверждал, что получил травмы в результате избиения командиром батальона.

Врачи установили госпитализированному военном диагноз «закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестного вещества».

25 декабря было назначено служебное расследование. На место отправились рабочие группы представителей Командования Сухопутных войск ВСУ и ОК «Південь».

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 426−1 Уголовного кодекса (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в Донбассе оккупанты недавно жестоко избили, а затем задушили украинского военного.