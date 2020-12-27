Бойовики знову задіяли БПЛА, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n148331-boyovyky-zapuskaly-bpla-dlya-koryguvannya-vognu-peremyr-ya-na-donbasi.html

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На Донбасі російсько-терористичні війська продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.

Впродовж сьогоднішньої доби, 27 грудня, бойовики тричі здійснювали обстріли позицій українських військових. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, неподалік Мар’їнки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Авдіївки для коригування вогню з гранатометів різних систем бойовики задіяли безпілотник. Засоби радіоелектронної боротьби українських військових зупинили подальше використання безпілотника після перетину ним лінії розмежування.

Зазначається, що українські воїни надали адекватну відповідь на обстріли з боку ворога. Бойових втрат та поранених серед українських військових немає.

На Донбасі 27 липня було оголошено режим «тиші». З того часу зафіксовано низку випадків його порушення російсько-терористичними військами.

Нагадаємо, на початку листопада українські військові збили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування на Донбасі.