Международный день кино отмечают 28 декабря, фото:

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Ракурс

28 декабря в мире отмечают Международный день кино. На эту дату приходится годовщина первого в истории платного киносеанса.

Его 28 декабря 1895 гола в Гранд-кафе в Париже устроили создатели кинематографа братья Люмьер. Во время этого сеанса были продемонстрированы несколько коротких кинолент, каждая из которых имела продолжительность около минуты.

Также 28 декабря отмечают День игры в карты. Считается, что игра происходит из Китая.

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Елевферия, который за проповедование христианства вместе с его матерью Анфией был казнен во II в. н. е., в годы правления римского императора Адриана.

В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет март.

Народные приметы: