Ракурсhttps://racurs.ua/
Международный день кино отмечают 28 декабря, фото:
28 декабря отмечают Международный день киноhttps://racurs.ua/n148333-28-dekabrya-otmechaetsya-mejdunarodnyy-den-kino.htmlРакурс
28 декабря в мире отмечают Международный день кино. На эту дату приходится годовщина первого в истории платного киносеанса.
Его 28 декабря 1895 гола в Гранд-кафе в Париже устроили создатели кинематографа братья Люмьер. Во время этого сеанса были продемонстрированы несколько коротких кинолент, каждая из которых имела продолжительность около минуты.
Также 28 декабря отмечают День игры в карты. Считается, что игра происходит из Китая.
Православная церковь в этот день чтит память священномученика Елевферия, который за проповедование христианства вместе с его матерью Анфией был казнен во II в. н. е., в годы правления римского императора Адриана.
В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет март.
Народные приметы:
- красный рассвет в этот день говорит о приближении сильного мороза;
- если утром громко чирикают синички — стоит ожидать похолодания;
- если в лесу деревья трещат — к сильным морозам;
- морозный и малоснежный день предвещает хороший урожай;
- сухой ветер в этот день — к засухе;
- гладкий снег на полях — к неурожаю.
Читайте также
.