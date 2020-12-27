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Международный день кино отмечают 28 декабря, фото:

28 декабря отмечают Международный день кино

27 дек 2020, 19:58
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28 декабря в мире отмечают Международный день кино. На эту дату приходится годовщина первого в истории платного киносеанса.

Его 28 декабря 1895 гола в Гранд-кафе в Париже устроили создатели кинематографа братья Люмьер. Во время этого сеанса были продемонстрированы несколько коротких кинолент, каждая из которых имела продолжительность около минуты.

Также 28 декабря отмечают День игры в карты. Считается, что игра происходит из Китая.

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Елевферия, который за проповедование христианства вместе с его матерью Анфией был казнен во II в. н. е., в годы правления римского императора Адриана.


В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет март.

Народные приметы:

  • красный рассвет в этот день говорит о приближении сильного мороза;
  • если утром громко чирикают синички — стоит ожидать похолодания;
  • если в лесу деревья трещат — к сильным морозам;
  • морозный и малоснежный день предвещает хороший урожай;
  • сухой ветер в этот день — к засухе;
  • гладкий снег на полях — к неурожаю.

Источник: Ракурс


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