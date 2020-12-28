День памяти пророка Аггея отмечают 29 декабря. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/n148384-29-dekabrya-otmechaut-den-pamyati-proroka-aggeya-i-den-tik-tak.html

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29 декабря церковный праздник святого Аггея — десятого из двенадцати малых пророков, который пророчествовал при царе Персии Дарии Гистаспе еще за 500 лет до Рождества Христова.

Верующие считают, что 29 декабря важно помолиться святому Аггею, чтобы он наставил на истинный путь и помог человеку выработать лучшие качества. Этот день стоит провести со своей семьей, чтобы она была дружная и крепкая.

Народные приметы на 29 декабря:

На Аггея сильный мороз — будет он вплоть до Крещения.

Обильный иней на Аггея — праздники будут теплыми.

Сильный мороз рисует узоры на стекле — мороз продержится еще 20 дней.

Также 29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

29 декабря отмечают День «Тик Так» — этот праздник призывает людей максимально использовать время для выполнения тех задач, которые могут быть выполнены за это время. В этот же день отмечают и Международный день сохранения биологического разнообразия.

Также в мире отмечается День Конституции в Ирландии, День Независимости в Монголии, День штата Техас в США и Национальный день пряного супа с овощами и мясом в США.

29 декабря в истории:

1891 год — Томас Эдисон запатентовал радио.

1911 год — Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами — 111 км/ч.

1992 год — Министерство юстиции Украины зарегистрировало скаутскую организацию «Пласт».

1995 год — открытие метрополитена в Днепре.

29 декабря День ангела отмечают Александр, Данила, Денис, Иван, Никита, Николай и Петр.

Напомним, 28 декабря в мире отмечают Международный день кино, поскольку на эту дату приходится годовщина первого в истории платного киносеанса.