Партия «Голос» сменила руководителя фракции в Верховной Раде

Фракцию «Голос» в Раде возглавит Ярослав Железняк. Фото: Ярослав Железняк в Facebook

https://racurs.ua/n148383-partiya-golos-smenila-rukovoditelya-frakcii-v-verhovnoy-rade.html

Ракурс

Политическая партия «Голос» сменила главу фракции в Верховной Раде Украины.

Возглавлять политическую силу в парламенте будет Ярослав Железняк — первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он заменит на этом посту Сергея Рахманина. Соответствующее решение приняли 28 декабря на заседании «Голоса», удовлетворив заявление Рахманина. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Нардеп Ярослав Железняк в Telegram уже написал, что его заместителем станет Роман Костенко.

Новый год начинаю с новых вызовов. Только что коллеги из «Голоса» избрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем. Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и самым эффективным для нашей команды, — говорится в сообщении.

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин заявил, что ротация руководства политсилы — не только нормальный, но и необходимый процесс для молодой партии. Парламентарий убежден, что в «Голосе» есть достаточное количество ярких и самодостаточных личностей.

Опыт, приобретенный членами фракции, и приобретенный каждым из них личный авторитет предусматривают безболезненную смену руководителя фракции, — заявил он.



Ожидается, что полномочия нового главы парламентской фракции «Голоса» вступят в силу после официального объявления на парламентском пленарном заседании.

Напомним, в ноябре Андрей Шараскин присоединился к фракции партии «Голос», поскольку Святослав Вакарчук сложил депутатские полномочия. В партийном списке «Голоса» на внеочередных парламентских выборах 2019 года был под № 20.