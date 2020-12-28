Партія «Голос» змінила керівника фракції у Верховній Раді

Фракцію «Голос» у ВРУ очолить Ярослав Железняк. Фото: Ярослав Железняк у Facebook

https://racurs.ua/ua/n148383-partiya-golos-zminyla-kerivnyka-frakciyi-u-verhovniy-radi.html

Ракурс

Політична партія «Голос» змінила голову фракції у Верховній Раді України.

Очолюватиме політичну силу у парламенті Ярослав Железняк — перший заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Він замінить на цій посаді Сергія Рахманіна. Відповідне рішення ухвалили 28 грудня на засіданні «Голосу», задовольнивши заяву Рахманіна. Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

Нардеп Ярослав Железняк у Telegram вже написав, що його заступником стане Роман Костенко.

Новий рік починаю з нових викликів. Щойно колеги з «Голосу» обрали мене новим головою нашої фракції, а Романа Костенко заступником. Тепер в наступному році планую працювати так, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії Верховної Ради, але й найефективнішим для нашої команди, — йдеться у повідомленні.

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від «Голосу» Сергій Рахманін заявив, що ротація керівництва політсили — не лише нормальний, але й необхідний процес для молодої партії. Парламентар переконаний, шо в «Голосі» є достатня кількість яскравих та самодостатніх особистостей.

Досвід, набутий членами фракції, та здобутий кожним з них особистий авторитет передбачають безболісну зміну керівника фракції, — заявив він.



Очікується, що повноваження нового глави парламентської фракції «Голосу» вступлять в силу після офіційного оголошення на парламентському пленарному засіданні.

Нагадаємо, в листопаді Андрій Шараськін приєднався до фракції партії «Голос», оскільки Святослав Вакарчук склав депутатські повноваження. У партійному списку «Голосу» на позачергових парламентських виборах 2019 року був під № 20.