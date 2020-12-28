Механізм незворотного старіння крові розкрили вчені. Фото: nmicr.ru

https://racurs.ua/ua/n148382-mehanizm-nezvorotnogo-starinnya-krovi-rozkryly-vcheni.html

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Невідомий механізм старіння крові розкрили вчені Інституту медичних наук Токійського університету в Японії.

Науковці трансплантували у молодих мишей 8-тижневого віку старі стовбурові кровотворні клітини, які були витягнуті у 20-місячних гризунів. З’ясувалося, що в старих клітинах змінюється активність генів. Це робить їх схожими на молоді клітини, але функції цих клітин не відновлюються. Про це повідомляється у дослідженні, яке опубліковане в Journal of Experimental Medicine.

Неможливість кровотворних клітин знову стати молодими вчені пояснюють тим, що картина метилювання ДНК не змінюється. Дослідники сподіваються, що такі результати допоможуть розробити нові методи лікування вікових захворювань крові. Далі японські фахівці планують виявити механізми, які незворотно впливають на функції старих стовбурових гемопоетичних клітин.

Нагадаємо, фінські вчені провели дослідження й виміряли показники людей у віці 75−80 років і заявили, що літні люди стали повільніше старіти. Виявилося, що нинішні літні жінки та чоловіки, сильніші, швидші, мають кращу реакцію, пам’ять, краще логічно мислять та швидше розмовляють за своїх однолітків, які проживали в 90-ті роки.