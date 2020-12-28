Газопровід Nord Stream-2 побудували у Німеччині. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/ua/n148381-budivnyctvo-dilyanky-pivnichnogo-potoku-2-v-nimechchyni-zavershyly.html

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Ділянка газопроводу «Північний потік-2» у виключній економічній зоні Німеччини вже побудована.

Прокладання газогону відновилося у водах Німеччини у грудні. Прокладанням труб для газогону займалося російське судно «Фортуна». Раніше будівництво було заморожене через санкції США. Про це 28 грудня повідомляє німецьке видання DPA із посиланням на представника компанії Nord Stream 2.

Тепер Росії залишилося добудувати 147 км у водах Данії, роботи на цій ділянці Москва хоче відновити 15 січня.

Раніше повідомлялося, що будівництво російського газогону «Північний потік-2» відновилося у водах Німеччини 5 грудня. Підводні операції були заплановані до 31 грудня.

Як відомо, «Північний потік-2» — газопровід, який повинен зв’язати Росію з Німеччиною по дну Балтійського моря. Протяжність маршруту — понад 1200 км, потужність нового трубопроводу складе 55 млрд куб. м газу на рік.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, який вже був схвалений Конгресом та Сенатом. Цей оборонний бюджет містить нові санкції проти російських газопроводів Nord Stream-2 та «Турецький потік».