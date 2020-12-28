Які морепродукти найбільше забруднені мікропластиком. Фото: 4okean

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Ракурс

Найвищий рівень забруднення мікропластиком серед морепродуктів міститься у мідіях та устрицях.

Дослідники розглянули понад 50 звітів про забруднення рибмікропластиком, ракоподібних та молюсків у період з 2014 по 2020 роки. Виявилося, що молюски, а саме — мідії, устриці та гребінці мають найвищий рівень вмісту мікрочастинок пластику на грам. Про це йдеться у науковій роботі, яка опублікована в журналі Environmental Health Perspectives.

Результати дослідження свідчать, що молюски містять від нуля до 10,5 мікропластика на грам (МП/г), в той час як ракоподібні — 0,1−8,6 МП/г. А риби вміщують у собі 0−2,9 МП/г. Наковці зазначають, що наразі не встановлений повний вплив мікропластику на організм, але початкові результати свідчать, що шкода все ж існує.

Як відомо, найчастіше молюсків їдять в Китаї, Японії, Австралії, США та Канаді. Але найбільше таких твариніз вмістом мікропластику добувають біля берегів Азії.

Нагадаємо, вчені підрахували, що на морському дні знаходиться близько 14 млн т мікропластику, а забруднення пластиком океанів є однією з ключових причин глобального потепління.