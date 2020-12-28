Обшуки у Миколаївській міськраді влаштувала поліція. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Обшуки у Миколаївській міській раді провели правоохоронці у понеділок, 28 грудня.

Слідчі дії відбулися на території підрядної організації і в робочих кабінетах чиновників міськради. Керівнику відділу Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Миколаєва повідомили про підозру. Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївської області.

Поліцейські розслідують справу про привласнення грошей із місцевого бюджету, які були виділені на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, що виконуються на замовлення комунальників. Виявилося, що у жовтні 2019 року підрядники та вищевказаний департамент уклали угоду з капітального ремонту скверу і території Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Однак з’ясувалося, що роботи за цим договором проводилися не в повному обсязі, а загальна їх вартість була завищена на понад 200 тис. грн.

Нагадаємо, 17 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками до одного з приміщень Міністерства культури та інформаційної політики — Директорату культурної спадщини та музеїв.