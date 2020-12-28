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Ракурс
Міністерство аграрної політики відновили в Україні. Фото: 112 Україна

Міністерство аграрної політики відновили в Україні

28 гру 2020, 19:29
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Кабінет міністрів України відновив Міністерство аграрної політики, яке було скасоване у 2019 році й об'єднане з Міністерством економіки і торгівлі.

Уряд скасував постанову про створення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів, яке відбулося у понеділок, 28 грудня. Про це йшлося у трансляції засідання Кабміну.

Глава Мінекономіки Ігор Петрашко повідомив, що раніше Верховна Рада призначила Романа Лещенко міністром аграрної політики і продовольства. У зв’язку з цим сьогоднішнє рішення фактично дасть можливість створити Міністерство агрополітики.


Також уряд схвалив концепцію розвитку електронної системи охорони здоров’я в Україні, яка повинна вирішити низку проблем в цій системі. Впроваджувати концепцію будуть у два етапи. Перший етап запланований на 2020−2022 роки, а другий — на 2023−2025 роки.

Нагадаємо, у 2018 році Верховна Рада ухвалила низку законів, покликаних стимулювати розвиток сільського господарства. Наприклад, закон про стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств допоможе мешканцям села легалізувати свою діяльність у формі підприємницької діяльності.

Джерело: Ракурс


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