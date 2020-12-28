Пробне ЗНО-2021. Фото: galnet

https://racurs.ua/ua/n148375-probne-zno-2021-mon-nazvalo-datu-reiestraciyi.html

Ракурс

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно.

Через епідситуацію у 2021 році можна вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року.

Також уточнили, що вартість пробного ЗНО у 2021 році буде відрізнятися по регіонах: в межах від 195 до 255 грн.

Результати пробного ЗНО для учасників, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, будуть оприлюднені на їх інформаційних сторінках 16 квітня.

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року триватиме з 21 травня до 10 червня. Зареєструватись на ЗНО можна буде з 1 лютого по 5 березня.