Пробное ВНО-2021. Фото: galnet

https://racurs.ua/n148375-probnoe-zno-2021-mon-nazvalo-datu-registracii.html

Ракурс

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно.

Из-за эпидситуации в 2021 году можно выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года.

Также уточнили, что стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам: в пределах от 195 до 255 грн.

Результаты пробного ВНО для участников, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля.

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Напомним, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года пройдет с 21 мая по 10 июня. Зарегистрироваться на ВНО можно будет с 1 февраля по 5 марта.