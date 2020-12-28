Министерство аграрной политики восстановили в Украине. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n148378-ministerstvo-agrarnoy-politiki-vosstanovili-v-ukraine.html

Ракурс

Кабинет министров Украины восстановил Министерство аграрной политики, которое было отменено в 2019 году и объединено с Министерством экономики и торговли.

Правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров, которое состоялось в понедельник, 28 декабря. Об этом шла речь в трансляции заседания Кабмина.

Глава Минэкономики Игорь Петрашко сообщил, что ранее Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. В связи с этим сегодняшнее решение фактически даст возможность создать Министерство агрополитики.

Также правительство одобрило концепцию развития электронной системы здравоохранения в Украине, которая должна решить ряд проблем в этой системе. Внедрять концепцию будут в два этапа. Первый этап запланирован на 2020−2022 годы, а второй — на 2023−2025 годы.

Напомним, в 2018 году Верховная Рада приняла ряд законов, призванных стимулировать развитие сельского хозяйства. Например, закон о стимулировании создания и деятельности семейных фермерских хозяйств поможет жителям села легализовать свою деятельность в форме предпринимательской деятельности.